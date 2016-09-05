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الإعدام لعاطل قتل منجد وطعن زوجته لسرقة منزله بالساحل

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الإعدام لعاطل قتل منجد وطعن زوجته لسرقة منزله بالساحل الإعدام لعاطل قتل منجد وطعن زوجته لسرقة منزله بالساحل

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة الأولى جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الإثنين، الحكم بالاعدام شنقا على المتهم " حمادة السيد السيد عمران"، 32 عام، عاطل، لاتهامة بقتل منجد والشروع في قتل زوجته بمنطقة الساحل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي الكومى، وعضوية المستشارين عبد الغفار جاد الله ومحمد حليم خيرى.

 

وتعود تفاصيل القضية،  إلي قيام المتهم بالواقعة نتيجة مروره بضائقة مالية، حيث حاول سرقة المجني عليه" سعيد.ع"، منجد، وقام بالتسلل الي منزله ليلا، بهدف السرقة، وعندما استقيظ المجني عليه وزوجته،  حاولوا مقاومته إلا أنه قام بطعن القتيل عدة طعنات بالصدر والبطن، اسفرت عن وفاته بالحال، كما قام بطعن زوجته بطعنات بالصدر، وتم نقلها الي مستشفي معهد ناصر.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرين منهم الشروع فى قتل.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وعلمه بثراء المجنى عليهما لسابقة عمله لديهما فى تنجيد أثاث المنزل، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة المستخدمة "سكين، فرد خرطوش عيار 12 مللى، 6 طلقات من ذات العيار".

 

 


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