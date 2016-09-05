سمير غانم يتألق بمسلسله الشهير “حكايات ميزو” على شاشة ماسبيرو زمان‎

بدأت قناة ماسبيرو زمان في عرض المسلسل الكوميدى الشهير “حكايات ميزو” للنجم الكبير سمير غانم، وهو المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه من 39 عام، ويعرض المسلسل فى العاشرة مساءً.

المسلسل من بطولة الفنان سمير غانم، فردوس عبد الحميد، إسعاد يونس، حسين الشربيني، سامى فهمي، ومن تأليف الكاتب لينين الرملى، وإخراج محمد أباظة.

وتدورأحداث المسلسل حول شاب مستهتر ورث عن أبيه ثروة، أنفقها فى اللهو ومطاردة الفتيات، مما أدى إلى إفلاسه، يتعرف عن طريق الصدفة على “نفيسة” الفتاة الغنية الساذجة فيحاول أن يستميلها نحوه ويخدعها باسم الحب، لتتصاعد الأحداث.

يذكر أن حكاية ميزو كان واحدًا من أهم المسلسلات الكوميدية التي عرضت على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري أيام الأبيض والأسود، قدمت النجمة الكبيرة نعيمة وصفى فى هذا المسلسل واحدًا من أهم أدوارها الكوميدية.