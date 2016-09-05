السيسي يجري مباحثات مع بوتين على هامش قمة العشرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين بالصين.

وتناولت المباحثات تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية، بجانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الوضع فى سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الروسى أن التعاون الثنائى الروسى المصرى جاء خلال السنوات الأخيرة بنتائج مثمرة جدًا، مضيفًا أن الطرفين يضعان التعاون الاقتصادى فى مركز الصدارة بجدول أعمال علاقاتهما الثنائية.

وتابع “بوتين” قائلاً: “لدينا تاريخ تعاون غنى، وتأتى علاقاتنا الثنائية خلال السنوات الماضية بنتائج مثمرة جدا”.