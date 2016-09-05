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5 نصائح هامة لمريض السكري أثناء الحج

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5 نصائح هامة لمريض السكري أثناء الحج 5 نصائح هامة لمريض السكري أثناء الحج

الحج – أرشيفية

يصرُّ الكثير من مرضى السكري على أداء فريضة الحج رغم أوضاعهم الصحية الصعبة، ولضمان سلامة هؤلاء المرضى، إليكم بعض الإرشادات الضرورية التي من شأنها المساعدة على متابعة أداء الشعائر بسهولة:

1. المتابعة المستمرة لمستوى السكر في الدم، علمًا أنَّ المستوى المقبول لسكر الدم هو 70-140 ملجم/ دسليتر.

2. الحرص على تناول الوجبات الغذائية الصحية المحتوية على جميع العناصر الغذائية الرئيسية.، وتوزيع السعرات الحرارية اليومية على ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين.

3. أداء المناسك في الحج يستلزم المشي لمسافات طويلة، الأمر الذي يعدُّ مرهقًا جدًا لمريض السكري، لذا يجب الاعتناء بالقدمين، والحرص على نظافتهما، ومراقبة أي تغيرات تطرأ عليهما، كما يجب إرتداء جوارب وحذاء جلدي مريح، ومراجعة الطبيب في حال تعرضهما لإصابة أو تورم طارئ.

4. شرب الماء وإن كان هامًا لجميع الحجاج، غير أنه أكثر أهمية لمرضى السكري للوقاية من الجفاف وتبعاته الصحية الخطيرة.

5. الأخذ على محمل الجدّ أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو الإسهال مع كثرة التبول، فهذه أعراض تؤثر على نسبة السكر وتؤدي إلى ارتفاعه، لذلك لا بد من مراجعة الطبيب فور حدوثها.

وكالة الأنباء الألمانية 

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