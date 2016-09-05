«الجنايات» تقرر استمرار نظر «مذبحة كرداسة»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، استمرار نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال المستشار – فور اعتلائه المنصة – إنه بعد الإطلاع على المادة 108 فقرة 2، قرر ضم الرد على الدفع إلى الموضوع في حيثيات حكمه في آخر القضية.

وتقدم الدفاع ح- خلال الجلسة – ببطلان اختصاص المحكمة طبقًا لقرار محكمة النقض.

واستمعت المحكمة لمحامي الشاهد رقم 81 ، حيث قال إن الشاهد مسافر إلى دولة أستراليا، ومن المقرر أن يعةد إلى مصر يوم الـ 17 من أكتوبر.