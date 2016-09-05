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«الجنايات» تقرر استمرار نظر «مذبحة كرداسة»

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«الجنايات» تقرر استمرار نظر «مذبحة كرداسة» «الجنايات» تقرر استمرار نظر «مذبحة كرداسة»

المستشار محمد فهمي – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، استمرار نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال المستشار – فور اعتلائه المنصة – إنه بعد الإطلاع على المادة 108 فقرة 2، قرر ضم الرد على الدفع إلى الموضوع في حيثيات حكمه في آخر القضية.

وتقدم الدفاع ح- خلال الجلسة – ببطلان اختصاص المحكمة طبقًا لقرار محكمة النقض.

واستمعت المحكمة لمحامي الشاهد رقم 81 ، حيث قال إن الشاهد مسافر إلى دولة أستراليا، ومن المقرر أن يعةد إلى يوم الـ 17 من أكتوبر.

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