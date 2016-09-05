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«أردوغان» يأمل في إعلان هدنة في سوريا قبل عيد الأضحى

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«أردوغان» يأمل في إعلان هدنة في سوريا قبل عيد الأضحى «أردوغان» يأمل في إعلان هدنة في سوريا قبل عيد الأضحى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في إعلان الهدنة في سوريا قبل عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر.

وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين في أعقاب قمة العشرين في الصين، قال أردوغان إن تركيا تعزز تعاونها مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في سوريا وتطبيع الوضع بحلب.

كما جدد الرئيس التركي دعوته إلى إقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا، تكون ملجأ للمدنيين من القتال، معتبرًا أن مثل هذه المنطقة ستساعد في إيقاف تدفق اللاجئين.

وأوضح أردوغان أنه دعا خلال محادثاته مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما على هامش قمة العشرين، إلى إقامة “منطقة حظر للطيران” بشمال سوريا.

 

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