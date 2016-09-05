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محافظ الدقهلية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ228 درجة

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محافظ الدقهلية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ228 درجة محافظ الدقهلية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ228 درجة

محافظ الدقهلية

مراسل «ONA»:

قرر محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول لطلاب الشهادة الإعدادية بالثانوية العامة إلى 228 درجة وذلك للعام الدراسي 2016-2017 ، ليكون عدد الطلاب المتوقع تقدمهم ما بين (40342 – 41219) طالبًا وبكثافة للفصل الواحد ما بين (46-47) طالبًا .

وأوضح “المحافظ” في تصريح صحفي، أن القبول بالتعليم الثانوي الفني يكون علي النحو التالي (ثانوي فندقي 195 – ثانوي صناعي 185- ثانوي زراعي 150- ثانوي فني مزدوج 150 – ثانوي تجارى 150-ثانوي مهني فندقي 5,% من جملة المتقدمين للفندقي وثانوي مهني صناعي 9,5% من جملة المتقدمين للصناعي وثانوي مهني زراعي 2,5% من جملة المتقدمين للزراعي).

جاء ذلك بعد الاطلاع على الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2015/2016 .

ووجه “المحافظ”، على الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول بالخطة والكثافة القانونية المقررة والمدارس التي شغلت الأماكن بها حسب الكثافة وأن يتم تنسيق الناجحين بالدور الثاني حسب المجموع الحاصل عليه طبقاً لتنسيق الدور الأول.

يذكر أن، قرار المحافظ جاء بناءًا على عرض على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، لمذكرة تفصيلية في هذا الشأن .

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أونا