تفاصيل الموسم الجديد من «مننا وعلينا» على «النهار اليوم»‎

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي عمرو الكحكي – في تصريح خاص لوكالة ONA اليوم الإثنين- إن أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “مننا وعلينا”، تبدأ يوم الجمعة المقبل على شاشة “النهار اليوم” في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكشف الكحكي لـONA، عن تفاصيل الحلقات المقبلة، حيث تم استضافة الفنان بيومي فؤاد، في حلقة عن استرجاع ذكريات شنطة المدرسة، فيما تم استضافة أوكا وأورتيجا في حلقة عن أغاني المهرجانات الشعبية، كما تم تسجيل حلقة مع الكابتن حازم إمام.

وأكد الكحكي – فيما يخص تفاصيل الحلقة الأولى من الموسم الجديد – أن موضوع الحلقة عن أزمة الفكة، وكم من الملايين التي تهدر منها بدلًا من استخدامها في المشروعات الصغيرة، كما تتطرق الحلقة الأولى إلى ذكريات الفكة، حيث سيتم استضافة الكابتن حسن شحاته، ونجله كريم حسن شحاته، وحفيده حسن .

وأوضح الإعلامي عمرو الكحكي – عن فكرة تتر الموسم الجديد – أن الفكرة تدور حول تعب حياة المصريين بسبب أخطاء كثيرة مننا وعلينا، ويرصد البرنامج السلوك الصح فيقتنع المصريون بالتغير للأفضل.

برومو برنامج “مننا وعلينا”…

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