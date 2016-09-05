كيف ترتبين شنط السفر استعداداً لإجازة الأضحى؟

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، يخطّط الكثيرون للاستمتاع برحلة سياحيّة، ولكن غالباً ما يتركون أمري ترتيب وحزم شنط السفر للحظة الأخيرة، ما يوشك على نسيان أخذ أشياء ضرورية! لذا، تُقدّم "هيلبينج" Helpling.ae، المنصة الإلكترونية الرائدة "أون لاين"، لقارئات "سيدتي. نت" خمس نصائح مساعدة في ترتيب شنط السفر:

1. تجهيز قائمة بحاجيات السفر

يُستحسن إعداد لائحة بالأشياء الضرورية خلال السفر، قبل استهلال توضيب الشنط، على أن تقسّم هذه الأشياء إلى مجموعات، مثلاً: ملابس السهرة وملابس الرياضة والـ"إكسسوارات"... ومن الضروري، قبل البدء بوضع اللائحة، استبعاد الأشياء التي يمكن شراءها أثناء الرحلة، مثل: معجون الأسنان أو صابون الاستحمام.. لتجنب زيادة وزن الحقائب.

2. حزم الحقائب وتفريغها

يُفضّل البدء بترتيب قطع الملابس كبيرة الحجم، مثل: سراويل الـ"جينز" وغيرها في أسفل الشنطة، ثم وضع القمصان فوقها، مع مراعاة إغلاق أزرار الأخيرة لتلافي التجعّد. أمّا الملابس الداخلية فمكانها هو ركن الحقيبة، وذلك بغية الاستفادة القصوى من مساحة الأخيرة. كذلك، تُعتبر أركان الحقيبة الأربعة أماكن رائعة لاستيعاب القمصان القطن (التي شيرت). وعند الوصول إلى الوجهة المحددة، من الضروري تفريغ الحقيبة فوراً، مع تعليق الألبسة المجعّدة في الحمّام. وفي هذا الإطار، يُفتح "الدش" ليجري الماء الساخن منه، مع مراعاة إغلاق الباب لعشر دقائق. سيخلّص البخار من تجاعيد الألبسة، بدون الاضطرار إلى كيّ الملابس.

3. الأحذية

تُوضع الأحذية في أكياس مخصّصة لها، قبل خزنها في أحد أركان الحقيبة.

4. منتجات العناية الشخصية

يُفضّل ترك مهمّة ترتيب منتجات العناية الشخصيّة إلى الخطوة الأخيرة، وذلك لتوفير مساحة في الحقيبة، وللتأكد أن كلّ شيء في مكانه. في هذا الإطار، يُنصح بشراء حقيبة صغيرة لحفظ منتجات العناية الشخصية الخاصّة بالسفر.

5. حقيبة السفر الملائمة

لاختيار حقيبة السفر الملائمة، يجب الأخذ بعين الاعتبار أمر الوجهة (هل ستسافرين للغوص، أو لزيارة الأماكن السياحية؟..) وكذلك طريقة السفر. وينصح بشراء حقائب مزوّدة بعجلات للسفر جواً. أمّا عند السفر بالسيارة، فمن الأفضل اختيار حقائب القماش الأسطوانية، فطراوتها تجعل من السهل تخزينها في صندوق السيارة. كما يمكن شراء حقائب بعجلات أيضاً، بغية تسهيل عملية سحبها على سكك القطار.