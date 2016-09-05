4 خطوات لشوى اللحوم بطريقة صحية لتجنب مخاطرها

يحتفل المصريون بعيد الأضحى مثل باقى الدول الإسلامية، ولكن يتميز الشعب المصرى بتنوع أكلاته، وتناول كميات كبيرة من اللحوم، وخاصة المشوية على الفحم، ولكى تكون اللحوم المشوية على الفحم صحية يقدم الدكتور مجدى الدهشان بعض النصائح الهامة لتجنب مخاطر شواء اللحوم وطهيها بطريقة صحية سليمة أهمها:

أولا: يجب عدم البدء فى الشوى إلا بعد أن يصبح الفحم أقل اشتعالا، لتقليل تأثير شدة حرارته على اللحوم‏.

ثانيا: وضع اللحوم على مستوى مرتفع من الفحم قدر الإمكان، وتقليبها مرة كل دقيقة لتقليل تعرضها للحرارة الشديدة‏.

ثالثا: تتبيل اللحوم بخلطات محتوية على الخل والليمون قبل الشوى، وتقليل سمك شرائح اللحم عند الشواء، وطبخ اللحوم قليلاً بالفرن قبل شوائها.

رابعا: استخدام أى وسيلة مناسبة لتجميع الدهون المتساقطة من اللحوم أثناء الشوى؛ لتفادى سقوطها على الفحم مباشرة‏، والتى تترسب على اللحوم بتأثير دخان الشوى، ولنفس السبب يرش رذاذ من الماء لإطفاء أى فحم مشتعل بدهون اللحوم‏.‏