أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 خطوات لشوى اللحوم بطريقة صحية لتجنب مخاطرها

Google+ Print
4 خطوات لشوى اللحوم بطريقة صحية لتجنب مخاطرها 4 خطوات لشوى اللحوم بطريقة صحية لتجنب مخاطرها

>كتبت أمل علام

يحتفل المصريون بعيد الأضحى مثل باقى الدول الإسلامية، ولكن يتميز الشعب المصرى بتنوع أكلاته، وتناول كميات كبيرة من اللحوم، وخاصة المشوية على الفحم، ولكى تكون اللحوم المشوية على الفحم صحية يقدم الدكتور مجدى الدهشان بعض النصائح الهامة لتجنب مخاطر شواء اللحوم وطهيها بطريقة صحية سليمة أهمها:

أولا: يجب عدم البدء فى الشوى إلا بعد أن يصبح الفحم أقل اشتعالا، لتقليل تأثير شدة حرارته على اللحوم‏.

ثانيا: وضع اللحوم على مستوى مرتفع من الفحم قدر الإمكان، وتقليبها مرة كل دقيقة لتقليل تعرضها للحرارة الشديدة‏.

ثالثا: تتبيل اللحوم بخلطات محتوية على الخل والليمون قبل الشوى، وتقليل سمك شرائح اللحم عند الشواء، وطبخ اللحوم قليلاً بالفرن قبل شوائها.

 رابعا: استخدام أى وسيلة مناسبة لتجميع المتساقطة من اللحوم أثناء الشوى؛ لتفادى سقوطها على الفحم مباشرة‏، والتى تترسب على اللحوم بتأثير دخان الشوى، ولنفس السبب يرش رذاذ من الماء لإطفاء أى فحم مشتعل بدهون اللحوم‏.‏


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم