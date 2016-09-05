المقاولون العرب تستعد لإنهاء المرحلة الأولى من طريق ابن سينا بشرم الشيخ

قال سالم العربى دهشان، مدير العلاقات العامة بشركة المقولون العرب فرع سيناء، فى تصريحات صحفية اليوم إنه فى إطار المساهمة الفعالة لشركة المقاولون العرب، لدعم وتنمية سيناء ومن خلال فرع الشركة بسيناء، والذى يقوم بتنفيذ الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ (ابن سينا)، والذى يبدأ من القرية الأولمبية بحى النور حتى ميدان السلام بطول 12 كم وبعرض 33 متر بقيمة إجمالية تقدر 120 مليون جنيه.

وأكد المهندس مبارك منصور مدير فرع الشركة بسيناء أن الفرع على مشارف إنهاء المرحلة الأولى من الطريق والمتمثل فى الحارة الأولى وطريق الخدمة وطريق الدراجات المتآخم له والأرصفة بالبلاطات الخراسانية، ويعد هذا الطريق نموذجيا وسياحيا من الدرجة الأولى ومصمم على أحدث المواصفات العالمية.

وأضاف مبارك أن العمل فى إنشاء الحارة الثانية من الطريق تسير بمعدلات عالية، حيث يتم العمل بنظام الورادى 24 ساعة وبمتابعة مستمرة من المهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة، وذلك لإنهاء وتسليم المشروع قبل الموعد المحدد له.