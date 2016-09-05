منسق الإمداد الدوائى بالإسماعيلية: نسعى لتوصيل الألبان المدعمة لمستحقيها

قال الدكتور طارق العنتبلى المنسق لمشروع الإمداد الدوائى بمحافظة الإسماعيلية، إنة تم التنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لمتابعة توزيع ألبان الأطفال المدعمة من خلال مراكز الأمومة والطفولة الموجودة داخل المحافظة.

وأشار العنتبلى إلى أنه لا توجد مشكلة فى توزيع ألبان الأطفال المدعمة على الأسر، حيث يتم الكشف على الأم والطفل قبل التسليم من خلال طبيب مقيم بمركز الأمومة والطفولة وصيدلى وأخصائى تحاليل، وأن مراكز الأمومة والطفولة متوفر بها كميات الألبان، ولا يوجد تزاحم.

وأضاف العنتبلى أن الصيدليات تنتظر الكميات التى سيتم توريدها بسعر 30 جنيها للعلبة، وأن الموجود حاليا العبوات القديمة ويتم توفير كميات معقولة من الألبان بمراكز الأمومة والطفولة.

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد عضو النقابة العامة للصيادلة أثناء تواجده بالإسماعيلية لمتابعة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة أن الإسماعيلية لا توجد بها مشاكل توزيع نظرا لقلة الإعداد بها، ونشاط مراكز الأمومة والطفولة.

ويرى الدكتور عصام عبد الحميد أن تنظيم توزيع الألبان المدعمة من خلال مراكز الأمومة والطفولة على مستوى الجمهورية سوف يوفر للدولة 500 مليون جنيه، ويقلل من البيع فى السوق السوداء، وهى المنظومة التى تعمل عليها الوزارة حاليا فى وصول الدعم لمستحقيه، خاصة فى سلعة مهمة مثل ألبان الأطفال المدعمة.