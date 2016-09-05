تسليم 125 منزل مؤهل للأسر الأولى بالرعاية بمركز ملوى بالمنيا

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا عدد 125 منزلا بقرية ابشادات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً والتى تم إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، وذلك بحضور العميد نهاد فاروق مدير عام جهاز تعمير المنيا والمهندس إبراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى وعدد من الأهالى المستحقين .

وقال العميد نهاد فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يحدث طفرة فى حياة الأسر البسيطة من خلال إعادة تأهيل وترميم ورفع كفاءة عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال رئيس المدينة إنه تم اختيار المستحقين وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التى يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مبدأ الشفافية والوضوح فى توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.