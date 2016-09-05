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الأربعاء.. سوسن بدر ضيفة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”

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الأربعاء.. سوسن بدر ضيفة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الأربعاء.. سوسن بدر ضيفة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”

سوسن بدر

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، النجمة الكبيرة سوسن بدر، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

وتفتح سوسن بدر قلبها خلال الحوار وتكشف عن صفحات جديدة من مشوارها الفني وأبرز التحديات التي واجهتها في رحلتها حتى الآن كما تتحدث عن مشوارها الإنساني وحياتها الخاصة.

كما يقدم البرنامج رحلة في قلب وعقل الموهبة الأكثر توهجًا لسوسن بدر التي توضح كيف دخلت مرحلة النجومية والفن وما أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال رحلتها وتتطرق في حوارها إلى أبرز الأعمال التي قدمتها والجديد الذي تستعد له الفترة المقبلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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