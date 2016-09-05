أخبار مصر للساعة 1.. السيسي يلتقى محمد بن سلمان على هامش قمة "العشرين"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لاجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة العشرين التى تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، ومن بينها لقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى، والذى ناقش خلاله العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.. وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

السيسي يلتقى محمد بن سلمان.. ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين

السيسى: يجب التعامل بحزم مع من يدعم الإرهاب سياسياً ومالياً وعسكرياً

السيسي يشارك بجلسة العمل الرابعة فى قمة العشرين.. الرئيس: الطاقات البشرية جوهر التنمية المستدامة 2030.. مصر جسر تواصل أفريقيا بالعالم.. وقناة السويس الجديدة دفعت حركة التجارة الأفريقية مع أسواق العالم

رئيس وزراء أستراليا يوجه دعوة للسيسي لزيارة بلاده ويرحب بالتعاون الزراعى

لجنة التحقيق فى حادث الطائرة الروسية المنكوبة تنهى مرحلة اصطفاف الحطام

"الزراعة" تنهى استعداداتها لعيد الأضحى.. 9حدائق حيوان والأورمان والمتحف الزراعى جاهزة لاستقبال الزوار.. عصام فايد: طرح سلع مدعمة بـ353 منفذا وكيلو اللحمة بـ58جنيها.. و477 مجزراً لذبح الأضاحى بالمجان

المترو: انقطاع التيار الكهربائى عن محطات الخط الثالث وانتظام حركة القطارات

المصرية للأدوية: 2 مليون علبة لبن أطفال مدعمة بمنافذ الصحة خلال أيام لاحتواء الأزمة.. شريف السبكى: يتوفر فى الصيدليات الخاصة بـ30 جنيها النصف الثانى من سبتمبر..ويؤكد: 55 ألف علبة لمرضى التمثيل الغذائى

تأجيل الدعوى الـ19 المطالبة بحبس توفيق عكاشة لـ20 نوفمبر المقبل

مجدى العجاتى: قرار الرئاسة بفض دور الانعقاد الأول لم يصل البرلمان

مجدى العجاتى: تعديل "التظاهر" ضمن أجندة الحكومة فى دور الانعقاد الثانى

ملف مخالفات وزير التموين السابق أمام النيابة.. "الأموال العامة" تطلب مذكرة معلومات حول البلاغات المقدمة ضد خالد حنفى.. وجهات رقابية تعد تقريرًا حول ذمته المالية.. وشكاوى تحمله ارتفاع أسعار السلع

خطة يوسف القرضاوى لتحريض شيوخ السعودية على الأزهر ومصر.. شيخ اتحاد علماء المسلمين وصف تجمع أهل السنة بـ"مؤتمر ضرار" وانزعج من حضور الطيب.. وفهمى هويدى ينتقد المشاركين

التلفزيون الإسرائيلى: نقل بيريز للمستشفى بعد تعرضه لآلام حادة بالقلب

مانويل جوزيه يغلق الباب أمام عودته للأهلي

5 أهداف أهلاوية من معسكر "أكتوبر".. البدرى يركز على رفع الجانب الفنى.. الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية.. الحرص على خلق التجانس بين القدامى والجدد.. التقارب مع مدرب الأحمال.. البعد عن السهر "مهمة خاصة"

"الأرصاد" توضح حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية غداً

البرلمان يحاول "استعادة السياحة".. الأقصر تستضيف القمة الخامسة لمؤتمر المدن بمشاركة لجنة السياحة.. مطالب باستثماره لدعم الاقتصاد.. محمد عبده: استغلال الحدث لدفع القطاع للأمام.. إيفيلين متى: فرصة قبل الكريسماس

الوفد يستعد لـ"معركة" الانعقاد الثانى.. الحزب يبحث زيادة مرشحيه على رئاسة ووكالة اللجان النوعية فى الدور المقبل.. البدوى: أثبتنا قدرتنا تحت القبة..وسنخوض معركة اللجان بأكثر من الأول.. وأبو خضرة: نوابنا أثبتوا كفاءاتهم فى المجلس

دفتر شكاوى "برلمانى".. "برلمانى" يعيد نشر أبرز شكاوى المواطنين فى أسبوع.. استغاثات من تلوث المياه.. استمرار أزمة النفايات أمام المستشفى الأميرى بالإسكندرية.. "وصراصير وحشرات ومخلفات طبية بمستشفى دمنهور العام"

تعرف على الفائزين بجائزة أوسكار الفخرية 2016