"الداخلية": ضبط مصنع لتصنيع الملابس العسكرية بالقليوبية

أفادت وزارة الداخلية بأن مديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بناحية سرياقوس لتصنيع المسئولين عنه ملابس ورتب وشارات عسكرية بدون ترخيص.

وردت معلومات لإدارة التموين بالقليوبية، مفادها تصنيع المسئولين بمصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بناحية سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة، ملابس ورتب وشارات عسكرية بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الأمنية المصنع، وتم ضبط "علاء.س.م" عامل إنتاج بالمصنع، أثناء تصنيعه وبعض العاملين بالمصنع ملابس ورتب عسكرية، وتم ضبط ١٢ توب قماش مموه تستخدم فى تصنيع الملابس العسكرية و٣٠ تيشرت خاص بالقوات المسلحة و٧٢ كتافة مساعد أول خاصة بالقوات المسلحة .

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأن المصنع ملك "إسلام.ح.م"، و"أحمد.م.أ"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالكى المصنع الهاربان.