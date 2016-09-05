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رئيس جهاز برج العرب الجديدة: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز 25 سبتمبر

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رئيس جهاز برج العرب الجديدة: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز 25 سبتمبر رئيس جهاز برج العرب الجديدة: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز 25 سبتمبر

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أعلن المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمدينة، للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة، التى تم إجراؤها 28  يوليو وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر وحتى الإثنين الموافق 17 أكتوبر.

وقال المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى فى بيان اليوم  أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحى الرابع من 408: 447 يوم الأحد 25 سبتمبر، والقطع من 368 : 407، يوم الإثنين 26 سبتمبر، والقطع من 328 : 367، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر والقطع من 288 : 327، يوم الأربعاء 28 سبتمبر، والقطع من 248 : 287، يوم الخميس 29 سبتمبر، والقطع من 208 : 247، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، والقطع من 168 : 207، يوم الأربعاء  5 أكتوبر والقطع من 128 : 167، يوم الأحد 9 أكتوبر، والقطع من 88 : 127، يوم الإثنين10 أكتوبر، والقطع من 48 : 87، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، والقطع من 8 : 47، يوم الأربعاء 12 أكتوبر، والقطع من 1 : 7، يوم الخميس 13 أكتوبر.

 وأضاف أنه سيتم يوم الخميس 13 أكتوبر، تسليم القطع 1، و85، و145، و155، بالحى الأول مجاورة 8، والقطعتين 13، و58، بالحى الأول مجاورة 4، مؤكداً أنه تم تخصيص يومى الأحد 16 أكتوبر، والإثنين 17 أكتوبر، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

 


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