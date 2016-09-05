ضبط مديرة بنك اختلست 3 ملايين جنيه من حساب عميل يعمل خارج البلاد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مديرة مكتب مدير فرع أحد البنوك بالقاهرة لاستيلائها على مبالغ مالية كبيرة من أحد الأشخاص لعدم تعامله مع حسابه الشخصى بالبنك لتواجده خارج البلاد.

وردت معلومات لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام “سمية.ع.س” مديرة مكتب مدير فرع أحد البنوك بالقاهرة، باستهداف حسابات أحد العملاء الراكدة التى لا يتم التعامل عليها لفترات طويلة والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة (3,200 مليون جنيه) من حساب “خالد.ب.ص” مستغلة إقامته خارج البلاد وعدم تعامله على ذلك الحساب .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة وتمكنت إحداها من ضبط المذكورة أثناء استقلالها سيارة اشترتها وسددت قيمتها من المبالغ المستولى عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.