زحام مرورى بسبب حادث مرورى لــ3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر وإصابة شخص

وقع حادث تصادم ظهر اليوم الإثنين، بين 3 سيارات ملاكى أعلى منطقة عرب المحمدى بكوبرى أكتوبر، وتسبب فى توقف حركة المرور بالكامل فى الاتجاهين أمام السيارات المتجهة إلى مناطق الشرق والجيزة.

انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وجارى رفع حطام السيارتين بواسطة الأوناش، وتسيير حركة المركبات.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر، وانتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات، فيما نتج عن الحادث إصابة شخص ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.