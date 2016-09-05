تأجيل محاكمة 70 متهما بلجنة المقاومة الشعبية بكرداسه لـ 12 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" لجلسة 12 أكتوبر لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسى المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدموا الإرهاب والعنف لتحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتلوا ثلاثة مجنى عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وحيازة أسلحة نارية، ومفرقات TNT.