ربة منزل تستأجر 3 أشخاص لحرق بيتها لمنع زوجها من الزواج بأخرى فى المعادى

لم تجد ربة منزل أمامها وسيلة لمنع زوجها من الزواج بأخرى، سوى أن اتفقت مع آخرين على حرق منزلها والتعدى عليه بالضرب بقصد منعه من الإقدام على ذلك، إلا أن رجال المباحث كشفوا مخططها وتم ضبط المتهمين منفذى الحادث، واعترفوا بالاتفاق مع الزوجة على تنفيذه مقابل مبلغ مالى، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث المعادى بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بالعقار رقم 28 عمارات الإخاء، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من "أسامة.خ.ج" 30 سنة حارس العقار محل البلاغ، وزوجته "زينب.أ.ع" 29 سنة ربة منزل مصابة باختناق، ووالدته "نادية.ع.ز" 60 سنة ربة منزل مصابة بكدمات بالأنف والوجه، وبسؤال الأول قرر بأنه عقب عودته من أداء فريضة الصلاة فوجئ باندلاع حريق بالغرفة سكنة كما تبين له إصابة زوجته ووالدته، وأنهما مكبلتا الأيدى بأفيز من البلاستيك.

وبسؤال الثالثة قررت أنها أثناء تواجدها بالغرفة سكنهم فوجئت بثلاث أشخاص مجهولين اقتحموا الغرفة وقاموا بوضع شريط لاصق على فمها وتوثيق يدها بواسطة "أفيز بلاستيك"، وحال دخول الثانية قام أحدهم بوضع شريط لاصق على فمها وتوثيق يدها، ثم قاموا بتفتيش الغرفة واستولوا على 7 آلاف جنيه، وخاتم ذهب كان بحوزة المجنى عليها الثالثة وقاموا بإلقاء زجاجة تحوى مادة مشتعلة "مولوتوف" نتج عنها احتراق محتويات الغرفة بالكامل وإصابة الثانية وفروا هاربين.

وعلى الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، بسرعة وضع خطة بحث لكشف ملابسات الحادث، ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد.ح.ح" 27 سنة سائق، و"فارس.ع.ف" 20 سنة نجار مسلح، و"محمد.ر.م" 21 سنة سائق، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بأن زوجته "أمل.ت.ز" 38 سنة، عاملة نظافة بإحدى الشركات مقيمة بذات العنوان، تعرفت على المبلغة الثانية أثناء عملها بمنطقة الإخاء محل الواقعة، وعلمت منها بأن زوجها المبلغ الأول، دائم التعدى عليها بالضرب وتهديدها بالزواج من أخرى وطلبت منها إحضار أشخاص ليقوموا بالتعدى عليه انتقاماً منه وإشعال النيران بالحجرة لمنعه من الزواج بأخرى فقامت "أمل.ت.ز" بإخبار زوجها المتهم الأول، الذى قام بدوره بالاتفاق مع المبلغة الثانية على تنفيذ مخططتهم مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه.

وأشار المتهم الأول إلى أنه فى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتمكنوا من تنفيذ مخططهم، والتعدى على المبلغة الثانية وتوثيقها لإبعاد الشبهة عنها واستولوا على مبلغ 650 جنيها وهاتف محمول والخاتم الخاص بالمجنى عليها الثالثة وإشعال النيران بالحجرة، وأمكن ضبط زوجة المتهم الأول وبمواجهتها بباقى المتهمين اعترفوا بصحة الواقعة، وبمواجهة المبلغة الثانية اعترفت بتحريض باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه ، كما تم بإرشاد زوجة المتهم الأول ضبط الخاتم المستولى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14196 لسنة 2016 جنح المعادى وتولت النيابة العامة التحقيق.