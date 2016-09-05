ارتفاع حصيلة قتلى سلسلة التفجيرات فى سوريا لـ48 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجيرات التى استهدفت مناطق عدة فى سوريا، غالبيتها تحت سيطرة قوات النظام، إلى 48 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى، وفق ما أفاد الاعلام الرسمى.

ونقل التلفزيون الرسمى السوري “ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الارهابيين عند جسر ارزونة على الاتوستراد الدولى فى ريف طرطوس (الساحلية) إلى 35 شهيدًا و43 جريحًا معظمهم فى حالة جيدة”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” افادت فى وقت سابق عن 43 قتيلا.

ووقع التفجيران عند جسر الارزونة عند أحد مداخل مدينة طرطوس، الأول كان تفجيرا بسيارة مفخخة ثم فجر انتحارى نفسه لدى تجمع الناس لاسعاف المصابين، بحسب سانا.

وبقيت محافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية بمنأى عن النزاع الدامى الذى تشهده البلاد منذ منتصف مارس 2011، وتسبب بمقتل اكثر من 290 ألف شخص، الا أن مدينة طرطوس تعرضت فى مايو السابق لتفجيرات غير مسبوقة اسفرت عن مقتل 48 شخصا وتبناها تنظيم “داعش” برغم أن لا تواجد معلن له فى المحافظة.

ووقعت سلسة تفجيرات صباح الاثنين فى مناطق عدة فى سوريا بالاضافة إلى طرطوس، إذ قتل اربعة اشخاص فى تفجير بعربة مفخخة فى مدينة حمص (وسط) وثمانية آخرون فى تفجير بدراجة نارية مفخخة فى مدينة الحسكة (شمال شرق)، فضلا عن شخص واحد فى تفجير فى منطقة تقع إلى الغرب من العاصمة دمشق.