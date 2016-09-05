القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالوادي الجديد

مراسل «ONA»:

تمكنت وحدة مباحث الداخلة بالوادي الجديد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بمركز الداخلة.

> تلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة، يفيد بالقبض علي شخصين، بحوزتهما كمية من قطع الغيار للدرجات النارية المسروقة، والمبلغ بسرقتها بمركز الداخلة .

تم تشكيل فرق بحث لتمشيط المنطقة بالكامل، وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الداخلة، بقيادة رئيس مباحث مركز الداخلة ومعاون مباحث القسم، من تحديد هوية مرتكبي وقائع سرقة الدراجات البخارية .

وتم ضبط ” أ “، 17 عامًا، عاطل ، وجاري ضبط “م “، 18 عامًا، عاطل ومقيم قرية الموهوب ، وإرشاد المتهمين عن المسروقات .

كما تم ضبط 5 دراجة تاريخ بمنزل مهجور بمركز الداخلة، وضبط دراجة أخري بحوزة المتهم الأول وبعض الأجزاء من دراجة أخري تم تفكيكها وبيع بعضها.

وتضمن المحضر إعتراف المتهم الأول اشتراكه مع المتهم الثاني بسرقة الدراجات النارية وتفكيكها، وبيعها قطع غيار.

> تم تحرير المحضر رقم 2975 – جنح مركز الداخلة، وأخطرت النيابة للتحقيق.