“السولية”: واثق من حصولي على فرصة للمشاركة في الوقت المناسب

أكد عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، اليوم الإثنين، أنه يسعى قدر استطاعته للاجتهاد في التدريبات وبذل كل ما لديه لإثبات ذاته وأنه على قدر المسئولية وجدير بإرتداء القميص الأحمر، مشيرًا إلى أنه يثق في حصوله على فرصتة كاملة في الوقت المناسب ولهذا لا يشغل باله بالمشاركة أو الجلوس احتياطيًا.

وأكد “السولية” أن الجهاز الفني الحالي بقياد حسام البدري شدد في حديثه مع اللاعبين على أن الكل سواسية وأن أساس التقييم هو مجهود كل لاعب في التدريبات وكيفية استغلاله للفرصة.

وعن الحادث الذي تعرض له، صرح السولية أنه كان في اتجاهه لقضاء أجازة سريعة في الإسماعيلية والعناية الإلهية أنقذته من الموت.

ورفض لاعب وسط الأهلي التعليق أو تقييم أي موقفه من المشاركة مع الجهاز الفني الماضي بقيادة مارتن يول، مشددًا على أنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير وأنه فقط يعرف دوره جيدًا كلاعب بالفريق ومتطلباته فقط هو الاجتهاد في الملعب والتدريبات سواء مع الجهاز الماضي أو الحالي.