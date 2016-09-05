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بالصور .. رئيس مركز الخارجة يتفقد تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقري ناصر الثورة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل «ONA»:

تفقدت سمية خليل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين ، تنفيذ أعمال الصرف الصحي بقري ناصر الثورة جنوب مركز الخارجة، ورافقها خلال الجولة أزهار سعد رئيس الوحدة المحلية لقري ناصر الثورة .

وقالت خليل في تصريح صحفي، إن المشروع يتضمن توصيل خطوط طرد ومحطة رفع، دون تنفيذ محطة معالجة، نظرًا لارتفاع سعرها، حيث إن مشروع الصرف الصحي للقرية يتكلف 30 مليون جنيه، في حال توافر هذه المحطة، وما يشكل عبء على الموازنة العامة فيفضل عمل خطوط انحدار ومحطة طرد ورفع، لإخراج مياه الصرف الملوثة خارج الكتل السكنية، وبعيدًا عن تخزينها في خزانات أرضية “طرنشات” .

وأضافت، أنه تم البدء فعليًا في المشروع بقرية ناصر الثورة، على أن ينتهي المشروع بأكمله خلال 8 أشهر من الآن كمرحلة أولى، ضمن مخطط يستهدف توصيل الصرف الصحي لجميع القرى المحرومة .

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