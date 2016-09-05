محافظ دمياط يقرر غلق 3 منشآت للسلع التموينية وعيادة عظام بفارسكور

مراسل «ONA»:

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الغلق الإداري لـ 3 منشات لتداول السلع التموينية بسبب كون تشغيلها يشكل خطورة علي الصحة العامة .

> وكانت ادارة الشئون الوقائية – قسم مراقبة الأغذية، قد عرضت مذكرة علي المحافظ بشأن استصدار قرار الغلق إداريًا لبقالة تموينية بمدينة فارسكور بجوار المسجد الكبير ومحل لتعبئة السكر بجوار مركز شرطة فارسكور، ومخزن ملحق بمحل بقالة بقرية الحوراني – بمركز فارسكور وذلك لكون تشغيلهما يشكل خطر داهم علي الصحة العامة .

وقرر “المحافظ”، غلق المنشآت الثلاث إداريًا لحين تلافي المخالفات وزوال أسباب الغلق، وغلق عيادة عظام بشارع الصعيدي بدمياط الجديدة لمزاولتها النشاط بدون ترخيص تداول النفايات الخطرة .

> وكانت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بدمياط ، قد عرضت مذكرة علي المحافظ بطلب استصدار قرار غلق إداري للعيادة .