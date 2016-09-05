محافظ بنى سويف يناقش مشكلات مزارعى النباتات العطرية والطبية

المراسل: محمد شعبان

واصل المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، الخطوات التمهيدية والبحثية للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية والتي تتميز بها المحافظة، لاسيما وأنها تستحوذ على نسبة 40% من إجمالى صادرات مصر من هذه الزراعات، حيث تحقق المحافظة حاليا صادرات بقيمة تقارب 60 مليون دولار وتستهدف تحقيق صادرات بمقدار (عشرة أضعاف)عند تنفيذ المجمع في المراحل الأولى القابلة للتوسع .

> وعقد المحافظ، اجتماعا مع عدد من المزارعين في هذا المجال، لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجههم، وبحث الحلول المناسبة لها ووضع آليات تقديم الدعم الفنى لهم في هذا المجال بهدف زيادة المساحات المزروعة بالكميات والأصناف عالية الجودة والتي يزداد عليها الطلب داخليا وخارجياً، والذي يسهم بقوة في الترويج والتسويق لمقومات المحافظة في هذه الصناعة وإنشاء المجمع الصناعي المتكامل، والذي تسعى المحافظة من خلال جهود متكاملة مع الوزارات والجهات المعنية، والمعاونة لإقامته والذي يمثل نقلة نوعية في عدد من المجالات والقطاعات بما يعود بنهضة وتنمية شاملة بالمحافظة بصفة خاصة وعلى الإقتصاد القومي بصفة عامة.

وتناول الاجتماع، مناقشة عدد من الخطوات التي تقوم بها المحافظة لتنفيذ مشروع المجمع الصناعي، والتى تتعلق بالمزارعين وإمكانية الحصول على بعض الخبرات العملية في هذا المجال، حيث طالب المحافظ المزارعين ببيانات عن المساحات المنزرعة بهذا النوع من النباتات والكميات وأنواعها وأسعارها للوقوف على المقومات التي يتم الترويج لها بالقطاعات الإستثمارية التي تعمل في هذه الصناعة.

يذكر أن، المحافظة قد اتخذت مجموعة من الخطوات العملية لإنشاء مجمع صناعي عالمي متكامل لإنتاج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية على مساحة 414 غرب مركز إهناسيا، والتي بدأت بإعداد دراسة شاملة عن المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم لقاء المحافظ بوزير الصناعة والتجارة لمناقشة هذه الدراسة الخاصة مع الوزير، ثم أعقب ذلك عدد من اللقاءات والزيارات في هذا الشأن منها زيارة وفد وزارة الصناعة للمحافظة بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، ثم اجتماعه مع وفد مركز تحديث الصناعة لتنفيذ عدد من الأبحاث اللازمة لوضع خطة العمل ،ولقائه بوفد إحدى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل العاملة في مصر بمقر اتحاد الصناعات المصرية.