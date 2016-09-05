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زيت جوز الهند لشفاه مخملية وشعر لامع

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زيت جوز الهند لشفاه مخملية وشعر لامع زيت جوز الهند لشفاه مخملية وشعر لامع

زيت جوز الهند – أرشيفية

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية، أن زيت جوز الهند يُعد بمثابة سر جمال الشعر والبشرة، حيث أنه يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة وشعر صحي ولامع.

وأوضحت المجلة – من خلال موقعها على الإنترنت – أن زيت جوز الهند يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والفطريات، كما أنه يتمتع بتأثير مرطب لذا يمكن استخدامه ككريم عناية ليلي للوجه أو كـ”لوشن” للجسم بعد الاستحمام، وذلك لحماية البشرة من الجفاف وتأخير ظهور التجاعيد، فضلًا عن أنه يساعد في علاج الإكزيما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن أيضًا استخدام زيت جوز الهند، للاعتناء بالشفاه ومنحها ملمسًا مخمليًا ومظهرًا لامعًا.

ويعتني زيت جوز الهند بالشعر، ويمده بالرطوبة – بفضل احتوائه زيت جوز الهند على أحماض دهنية – مما يمنحه مظهرًا مفعمًا بالصحة واللمعان، ولهذا الغرض، يمكن تطبيق زيت جوز الهند كماسك طوال الليل، ثم شطف الشعر صباحًا كالمعتاد.

ويمكن تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند بواسطة الأصابع، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم شطف الشعر، وذلك لمحاربة قشرة الرأس.

 

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