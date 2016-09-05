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«أوباما» في قمة العشرين: ناقشت مع «بوتين» كيفية وقف إطلاق النار في حلب

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«أوباما» في قمة العشرين: ناقشت مع «بوتين» كيفية وقف إطلاق النار في حلب «أوباما» في قمة العشرين: ناقشت مع «بوتين» كيفية وقف إطلاق النار في حلب

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الاثنين، إن اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان صريحًا، وشهد نقاشًا حول محادثات كيري ولافروف عن سوريا.

وأضاف أوباما خلال كلمته في مؤتمر قمة العشرين الذي يعقد في مدينة هانجشو الصينية، أنه ناقش مع بوتن كيفية وقف إطلاق النار في حلب.

وأشار أوباما خلال كلمته أن الأعمال القتالية خفت قليلا في حلب لكنها عادت مؤخرًا، مضيفًا “نظام الأسد يقصف حلب عشوائيا”.

وذكر أوباما، أن طريقة تطبيق وقف إطلاق النار تحتاج لمحادثات صعبة، وأنه يتطلب مشاركة كل الأطراف المباشرة وغير المباشرة في الأزمة.

وأكد أوباما ”تحدثت مع بوتين عن شكل وقف إطلاق النار الذي يسمح لنا بإيصال المساعدات للمتضررين”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرات دفاعية وهجومية على الإنترنت أكبر من باقي الدول.

 

 

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