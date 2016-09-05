للمرة الأولى منذ ربع قرن.. «حج 2016» في الصيف

يحل الحج هذا العام في فصل الصيف – للمرة الأولى منذ ربع قرن – وذلك وفقًا لدورة الحج على مدار الفصول الأربعة “الخريف، الصيف، الربيع، والشتاء” خلال 33 سنة هجرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عبد العزيز بن عُمر الجاسر- بحسب ما ذكرته سكاي نيوز اليوم الإثنين – إن حالة الطقس المتوقعة لحج هذا العام ستكون حارة نهارًا معتدلة ليلًا، وتتجاوز درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.

ويستمر أداء مناسك الحج في فصل الصيف، بدءًا من العام الهجري الحالي (1437) وحتى العام (1444)، أي لمدة 8 سنوات، قبل أن يحل الحج في فصل الربيع في العام الهجري (1445).

وتمتد سنوات الحج في فصل الربيع من العام الهجري (1445) وحتى العام (1453)، وتستمر 9 سنوات، وهذا أطول عدد من السنوات التي يمتد فيها موسم الحج مقارنةً مع الفصول الأخرى.

وأضاف الجاسر :” يأتي موسم الحج في فصل الشتاء بدءًا من العام الهجري (1454)، ويستمر 8 سنوات، إلى أن ينتهي في العام الهجري (1461)، مشيرًا إلى أن الحج في هذا الفصل من العام سيكون مثاليًا.

وأشار – فيما يخص سنوات الحج في فصل الخريف – إلى أنها ستمتد بين عامي (1462 إلى 1469 هجرية)، وبذلك تكون الفصول الأربعة أنهت دورتها على مدار 33 عامًا هجرية، للدخول مجددًا في موسم الحج في فصل الصيف.

يشار إلى أنه تم احتساب وقوع الحج في أحد الفصول الأربعة بناءً على يوم عرفة، باعتبار أن “الحج عرفة”، كما ورد في الحديث النبوي الشريف.

كما تم الأخذ في الاعتبار بداية ونهاية كل فصل من فصول السنة الميلادية على النحو التالي: ” الشتاء من 21 ديسمبر إلى 20 مارس، الربيع من 21 مارس حتى 21 يونيو، الصيف من 21 يونيو حتى 21 سبتمبر، الخريف 21 سبتمبر حتى 21 ديسمبر”.