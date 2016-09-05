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القوات التركية ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية تجاه بلدة الراعى السورية

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القوات التركية ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية تجاه بلدة الراعى السورية القوات التركية ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية تجاه بلدة الراعى السورية

>أنقرة (أ ش أ)

أرسلت تركيا مزيدا من التعزيزات العسكرية تجاه بلدة الراعى السورية المتاخمة لولاية كليس جنوب تركيا، وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم الاثين أنه أصبح لتركيا ما يزيد عن 50 دبابة وآلية عسكرية فى الداخل السوري، مشيرة إلى أن أنقرة أكدت عزمها تأمين الشريط الحدودى بعمق 20 كيلو مترا داخل الأراضى السورية.

يأتى هذا عقب إعلان تركيا على لسان رئيس وزرائها بن على يلدريم أن قوات المعارضة السورية المدعومة من قبل الجيش التركى تمكنت من طرد المنظمات الإرهابية فى المنطقة الحدودية بين الجانبين.وأكد يلدريم أنه "من أعزاز إلى جرابلس، تم تأمين الشريط الحدودى البالغ طوله 91 كم بالكامل، وتم طرد كافة المنظمات الإرهابية".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أكد فى وقت سابق أن تنظيم داعش خسر آخر مواقعه على الحدود السورية التركية.


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