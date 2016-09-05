تأجيل محاكمة شقيقة جمال عبد الناصر لاتهامها ببيع أملاك الغير لـ24 أكتوبر

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية مصطفى رشدي، تأجيل محاكمة عايدة عبد الناصر حسين، شقيقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لاتهامها ببيع أملاك الغير لجلسة 24 أكتوبر المقبل للاطلاع.

كان الممثل القانوني لشركة اعمار مصر للتنمية قد تقدم بجنحة مباشره تحمل الرقم 16557 و3548 جنح الدقي ضد عايدة عبدالناصر حسين، تتهمها، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن شقيقها عادل عبدالناصر حسين، ببيعها قطعة ارض مساحتها 6 أفدنة بطريق القاهرة_ الاسكندرية الصحراوي لشركتهم نظير 6 ملايين جنية ، وكان قد سبق لهم التصرف ضمن مساحة اكبر قدرها 11 فدان للسيدة داليا سمير فهمي، منذ عام 1993، وان الاخيرة قضي لصالحها بصحه ونفاذ ذلك العقد، كما اقامت دعوي باحقيتها باستلام الارض وقضي لصالحها في يونيو 2006، في حين تصرفت للشركة المدعي بالحق المدني بالبيع في نوفمبر من نفس العام.