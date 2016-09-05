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«مصلحة السجون» تنقل 23 نزيلًا بالقرب من محال إقامة ذويهم

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«مصلحة السجون» تنقل 23 نزيلًا بالقرب من محال إقامة ذويهم «مصلحة السجون» تنقل 23 نزيلًا بالقرب من محال إقامة ذويهم

أرشيفية

وافق قطاع مصلحة السجون، اليوم الإثنين، على الطلبات المقدمة من 23 نزيل لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم، نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية ليبلغ عدد الذين تم الموافقة على نقلهم فى الفترة منذ بداية العام الحالي 1258 نزيل.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعي، ووفقًا للمنهج الحديث لإسلوب الفلسفة العقابية الحديثة فى الإهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم والوقوف المباشر على كافة المشكلات التى تواجههم، وتأكيدًا على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.

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