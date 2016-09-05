لجنة استرداد أراضي الدولة تقر برنامج فك التشابك بين الأوقاف والإصلاح الزراعي

أقرت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها في اجتماعها الخامس برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية البرنامج الزمني للانتهاء من فك التشابك بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعي بما لكل منهما طرف الآخر وما عليه في خلال شهري (سبتمبر وأكتوبر) للمرحلة الأولى للأراضي المتفق على ملكيتها من الطرفين لتليها المرحلة التالية لجنة فك التشابك في الأراضي المتنازع عليها قضائيا.

صرح بذلك اليوم الاثنين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المتحدث الرسمي باسم اللجنة، وأضاف أنه تم الانتهاء من اعتماد بروتوكول التعاون بين هيئة الأوقاف ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة العسكرية بشأن الرفع المساحي والحصر الرقمي لجميع أملاك الأوقاف تمهيدا لتوقيع جميع الأطراف على الصيغة النهائية للبروتوكول.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين هيئتى الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي على إقرار (2482) فدانا ملكية خالصة للأوقاف بواقع (2270) فدانا بالدقهلية و(212) فدانا بأسوان مع قيام هيئة الأوقاف باتخاذ إجراءات تسجيلها وعلى نقل تكليف (113) فدانا بالدقهلية و(65) فدانا بأسوان إضافة إلى (6121) فدانا سبق الموافقة على نقل تكليفها للأوقاف بالتل الكبير بالإسماعيلية ليكون إجمالي ما تم الاتفاق على نقل تكليفه من الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف المصرية (6299) فدانا مع قيام هيئة الأوقاف باتخاذ إجراءات نقل تكليفها.

كما تم الاتفاق بين الهيئتين على إقرار مساحة (21547) فدانا مساحات تم توزيعها بالتمليك ولاية الإصلاح الزراعي وفقا للقانون 42 لسنة 1973م و عقد جلسة بمكتب المستشار ممدوح طمبوشة مساعد وزير العدل بحضور ممثلي الهيئتين لبحث الإجراءات الإدارية والقانونية لنقل تكليف ما تم الاتفاق على نقل تكليفه من الإصلاح الزراعي إلى الأوقاف المصرية وآلية تكليف وتسجيل جميع أراضي الأوقاف غير المسجلة حتى يمكنها استيداء حقوقها عليها من جهة وحل مشكلات المتعاملين معها من المواطنين من جهة أخرى.

كما أعلن وزير الاوقاف ان اللجنة ناقشت سبل تطوير المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف حيث تم الاستماع إلى رؤية مكتبين كبيرين متخصصين في الاستشارات المالية والقانونية وكذلك الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركة وتقرر إسناد تنفيذ مرافق المرحلة الأولى ببرج العرب وعددها 68 عمارة سكنية بإجمالي (1584) شقة إلى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف حتى ينتهي المشروع متكاملا بجميع مرافقه .

شارك فى اجتماع اللجنة المستشار ممدوح طمبوشة مساعد وزير العدل للشهر العقاري وأعضاء اللجنة و المهندس أشرف نديم مستشار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.