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تركيا: إيقاف آلاف المعلمين عن العمل في مناطق الأكراد

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تركيا: إيقاف آلاف المعلمين عن العمل في مناطق الأكراد تركيا: إيقاف آلاف المعلمين عن العمل في مناطق الأكراد

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الإثنين، أنه سيتم إيقاف آلاف المعلمين في المناطق ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق البلاد عن العمل للاشتباه في دعمهم لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” المحظورة.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عنه القول: “تشير تقديراتنا إلى أن نحو 14 ألف معلم في هذه المنطقة مرتبطون بصورة ما بالإرهاب”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا منذ يوليو من العام الماضي أسوأ موجة عنف منذ ما يقرب من عقدين بعدما أنهت المنظمة وقفاً لإطلاق النار استمر لعامين.

يأتي هذا الإجراء بعد أيام من صدور مرسوم بفصل ما يقرب من 50 ألف موظف حكومي، في إطار مواصلة حملتها ضد موظفيها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال يلدريم إنه “لن يتم التجديد للمعلمين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني في بداية العام الدراسي الجديد الذي سينطلق في الـ19 من سبتمبر الجاري”.

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