حاسة اللمس تنجذب إلى مجموعات "كريستوفل" الجديدة

تتوجّه إبداعات "كريستوفل" الجديدة نحو الحواس، لا سيما اللمس والنظر والشم، وتشمل:

1. مجموعة "كلوب" CLUB

إن التطعيم بالخرز متوفّر في دار "كريستوفل" منذ سنة 1850، ولكن أُعيد النظر في زخرفة الأواني الفضّة بوساطته مراراً وتكراراً، لا سيما لناحية الحجم الذي سيحتلّ القطع وكمّ الخرز، كما في صندق "كارديلهاك" Cardeilhac الاستثنائي، الذي يشكّل مثالاً كلاسيكياً عن مهارة في صياغة الفضة تعود إلى الثلاثينات. واليوم، تعود الأخيرة للظهور بطابع ملكي في قطع بارزة في هذه المجموعة، حيث تختلط بالجلد على الصواني والعلب الدائرية ومحفظات الأقلام ومنظِّمات المكاتب وثقالات الأوراق وأواني القطع النقدية... تؤلف عشرة تصاميم هذه المجموعة المتألقة من الفولاذ المصقول كالمرآة.

تُكمل قطعتان من صياغة الفضة الراقية في معدن مطلي بالفضة (أُنتِجت كلتاهما في سلسلتين محدودتين من خمسين قطعة) مجموعة "كلوب": المزهرية على هيئة الأسطوانة والمُحاطة بتاج من اللآلئ الفضّة عند قاعدتها، والقطعة المركزية ذات الجزء الخارجي الفضّة المُطعَّم بالخرز والجزء الداخلي ناعم التصميم.

ترحّب مجموعة "كلوب" أيضاً بشمعتين معطرتين، مع زجاج مطلي باللكر في طباعة حرير مستوحاة من الجلد والمعدن.

2. "مود بريشوس" Mood Precious

منذ ابتكارها قبل سنة، قدمت "مود"، حافظة أدوات المائدة، ديناميكيّةً جديدةً إلى الموائد المعاصرة، وسرعان ما أمست الأكثر نجاحاً في تصاميم وابتكارات "كريستوفل". اليوم، تأتي حافظة "مود بريشوس" بنسخة بلون النحاس، وينعكس لونها في الداخل الذي يحوي ستّ ملاعق للقهوة، مع لمسة بالذهب الوردي من عيار ثمانية عشرة قيراطاً. تسمح نفاسة الذهب الوردي مع كمال التصميم، ودفء اللون الأنيق لـ "مود بريشوس" بتوفير التألق والرهافة للموائد المعاصرة.

3. "أوريجين" ORIGINE

ترغب الغالبية في أن تحلّ البساطة ببيتها، مع مشاركة الأوقات مع الأصدقاء في هذه المساحة الخاصّة. تتفق هذه الرغبة مع مجموعة "أوريجين" المناسبة لتناول الطعام في المطبخ. المجموعة عبارة عن 24 قطعة (الشوَك والسكاكين والملاعق، الكبيرة منها والصغيرة) معدّة لستّة أفراد، وتتصف بجاذبيتها وعمليتها.

إشارة إلى أنّه يتم حفظ هذا الطقم من أدوات المائدة، عمودياً، في قاعدة خشب تجد مكاناً طبيعياً لها في حاوية أسطوانية مرافقة من الفولاذ.