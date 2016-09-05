روني: مشاركتي في خط الوسط مع إنجلترا؟ أرى تضخيما لا أساس له

دافع واين روني قائد منتخب إنجلترا عن دوره في وسط الملعب الذي أشركه فيه سام ألاردايس مدرب الأسود الثلاثة ضد سلوفاكيا، وقال إنه يرى تضخيما لا أساس له لذلك الأمر.

وتفوق منتخب إنجلترا على سلوفاكيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بنتيجة 1-0 يوم الأحد.

وصرح روني لشبكة "سكاي سبورتس":"إنهم يخلقون الكثير من القصص حول هذا الأمر، لعبت في الملعب من أجل إنجلترا، أنا قائد المنتخب وأشعر أنني قدمت أداء جيدا في الدور الذي لعبته الليلة".

وأضاف "أشعر وكأن الكثير من الأشياء يتم خلقها حول هذا، عناوين الكثيرين، لكن بالطبع الأمر حول الفريق والفوز، لعبت في ذلك الدور وساعدت الفريق على الفوز".

وتابع "لقد فعلت الكثير خلال مسيرتي وفجأة هناك الكثير من الأخبار، إنه ليس بالشيء الكبير، هناك مبالغة كبيرة في رد الفعل".

وأتم "أنا سعيد حيث لعبت، وأعتقد أنني قدمت أداء جيدا جدا".

وكان جوزيه مورينيو مدرب روني في مانشستر يونايتد قد قال فور توليه مهمة تدريب الفريق في وقت مبكر خلال الصيف الجاري، إن نجمه الإنجليزي لن يبتعد عن منطقة جزاء الخصم.