أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روني: مشاركتي في خط الوسط مع إنجلترا؟ أرى تضخيما لا أساس له

Google+ Print
روني: مشاركتي في خط الوسط مع إنجلترا؟ أرى تضخيما لا أساس له روني: مشاركتي في خط الوسط مع إنجلترا؟ أرى تضخيما لا أساس له

دافع واين روني قائد منتخب إنجلترا عن دوره في وسط الملعب الذي أشركه فيه سام ألاردايس مدرب الأسود الثلاثة ضد سلوفاكيا، وقال إنه يرى تضخيما لا أساس له لذلك الأمر.

وتفوق منتخب إنجلترا على سلوفاكيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بنتيجة 1-0 يوم الأحد.

وصرح روني لشبكة "سكاي سبورتس":"إنهم يخلقون الكثير من القصص حول هذا الأمر، لعبت في الملعب من أجل إنجلترا، أنا قائد وأشعر أنني قدمت أداء جيدا في الدور الذي لعبته الليلة".

وأضاف "أشعر وكأن الكثير من الأشياء يتم خلقها حول هذا، عناوين الكثيرين، لكن بالطبع الأمر حول الفريق والفوز، لعبت في ذلك الدور وساعدت الفريق على الفوز".

وتابع "لقد فعلت الكثير خلال مسيرتي وفجأة هناك الكثير من الأخبار، إنه ليس بالشيء الكبير، هناك مبالغة كبيرة في رد الفعل".

وأتم "أنا سعيد حيث لعبت، وأعتقد أنني قدمت أداء جيدا جدا".

وكان جوزيه مورينيو مدرب روني في مانشستر يونايتد قد قال فور توليه مهمة تدريب الفريق في وقت مبكر خلال الصيف الجاري، إن نجمه الإنجليزي لن يبتعد عن منطقة جزاء الخصم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق