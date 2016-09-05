سام ألاردايس: الفوز على سلوفاكيا كان مستحقا

قال سام ألاردايس مدرب إنجلترا إن فوز منتخب بلاده على سلوفاكيا كان مستحقا، مشيرا إلى أن فريقه كان ينتظر هدف الفوز في أي وقت.

وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 1-0 يوم الأحد على نظيره سلوفاكيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وصرح ألاردايس لشبكة "سكاي سبورتس":"لا أعتقد أنه كان هناك أدنى شك بأننا استحقينا ذلك الفوز".

وأضاف "أعتقد مقارنة بالمرة الأخيرة، فزنا 1-0، مما يعني أنه في النهاية أمام جماهيرنا التي انتظرت الفوز بشدة وقد كان".

وتابع "سجلنا ذلك الهدف واحتفلنا جميعا، وبطريقة صحيحة بعد ذلك الأداء".

وأتم "سيطرنا على المباراة والكل كان يخبرني أنها الأصعب بأن تلعب هنا ضد سلوفاكيا، لديهم سجل جيد جدا".

ويخوض منتخب إنجلترا مباراته الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 ضد مالطة يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل.