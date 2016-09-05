تقرير: ميلان يقف في طريق تشيلسي ويعرض تجديد عقد رومانيولي

يستعد فريق ميلان لعرض عقد جديد على أليسيو رومانيولي مدافعه خلال الأيام المقبلة للوقوف أمام رغبة تشيلسي في ضم اللاعب.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن ناقوس الخطر قد دق في ميلان حينما تقدم تشيلسي بعرض لضم اللاعب، وسيجدد عقده لضمان بقائه لأطول فترة ممكنة.

وكان ميلان قد أصدر بيانا رسميا أكد من خلاله أنه رفض عرضا من تشيلسي بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع صاحب الـ21 عاما.

وضم ميلان رومانيولي من روما في أغسطس 2015 بمبلغ 25 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة أعوام مع حصول روما على 30% من قيمة بيع اللاعب إن تخطت حاجز الـ25 مليون يورو.

ولعب رومانيولي خلال الموسم الجاري في مباراتين مع ميلان بالدوري الإيطالي.