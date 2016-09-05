ميسي يشرح لماذا قام بصبغ شعره: ' بداية من الصفر '

أرجع ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين السبب وراء صبغه لشعره إلى رغبته في البدء من الصفر من جديد، وأوضح إنه كان بحاجة للراحة من أجل البداية من جديد.

وكان ليونيل ميسي قد خسر لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي من نفس المنتخب تشيلي، وقام بصبغ شعره ليصبح أشقر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية للنجم الأرجنتيني "قمت بتغيير للبدء من الصفر".

وأضاف "كنا هناك الكثير من الجدل، والأشياء التي حدثت لي وقلت لنفسي إنني يجب أن أبتعد وأخذ عطلة للبدء من جديد".

وعن تقاعده الدولي لفترة قصيرة "لقد كانت لحظة سقطت فيها، كل شيء انهار من حولي، شعرت أن تلك المرة لنا، لأن فريقي كان يلعب ووصلنا للنهاية، لقد كانت خيبة أمل كبيرة".

وعاد ميسي من تقاعده دوليا وسجل هدف فوز فريقه على أوروجواي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي انتهت بنتيجة 1-0.