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عبد النور: أندية إنجليزية أرادت ضمي.. ولم أرحل عن فالنسيا لأسباب مالية

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عبد النور: أندية إنجليزية أرادت ضمي.. ولم أرحل عن فالنسيا لأسباب مالية عبد النور: أندية إنجليزية أرادت ضمي.. ولم أرحل عن فالنسيا لأسباب مالية

قال أيمن عبد النور مدافع فالنسيا إن عدة أندية إنجليزية طلبت ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن أسباب مالية حالت دون رحيله.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أيمن عبد النور بالانضمام إلى إيفرتون أو تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية التي انتهت الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وصرح عبد النور لصحيفة "ماركا" الإسبانية "لأسباب مالية لم تكن هناك أي فرصة لانضمامي للدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "كنت في مفاوضات مع أندية إنجليزية خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن لأسباب مالية لم تتم".

وأتم "فالنسا نادي كبير وليس لدي مشكلة في الاستمرار معه لأنني لدي 4 أعوام متبقية في عقدي".

وانضم عبد النور إلى فالنسيا قادما من موناكو في صيف 2015 بمبلغ 18.7 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد حتى صيف 2020.

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