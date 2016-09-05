أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوستا: متفاجئ من أثر أنشيلوتي الهجومي الكبير على بايرن

Google+ Print
كوستا: متفاجئ من أثر أنشيلوتي الهجومي الكبير على بايرن كوستا: متفاجئ من أثر أنشيلوتي الهجومي الكبير على بايرن

قال دوجلاس كوستا مهاجم بايرن ميونيخ إنه متفاجئ من أثر مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي الذي ظهر سريعا على الفريق، كما أثنى على الأداء الهجومي الكبير الذي يلعب به الفريق.

وتولى أنشيلوتي مهمة قيادة بايرن ميونيخ منذ بداية الصيف الجاري خلفا لجوسيب جوارديولا الذي تولى مهمة قيادة مانشستر سيتي.

وصرح كوستا لصحيفة "كيكر" الألمانية "شخصيا؟ كنت متفاجئ للغاية من رؤية أثر أنشيلوتي السريع على الفريق، بإمكاني رؤية الاختلافات بوضوح على الملعب".

وأضاف "نلعب بطريقة هجومية للغاية ونضغط كثيرا، والانتقال يكون سلسا للغاية".

وتابع "ظهر ذلك سريعا وبطريقة ناجحة، ونلعب بمرونة وبجودة الفريق والمدرب".

وعن خفوت نجمه في الجزء الثاني من الموسم المنصرم "كنت أضعف في الجزء الثاني من الموسم الماضي لأن الخصوم حينما علموا بأنني سريع وجيد في مواقف لاعب للاعب، فاجأوني بعدد أكبر من اللاعبين يقفون ضدي، ومساحة أقل لي".

وأتم "هذا جزء من كرة القدم، لا يمكنك أن تؤدي دوما وأنت على القمة، لا يمكنني التفكير في لاعبين فقط حتى نجحا في فعل ذلك".

وانضم كوستا إلى بايرن ميونيخ قادما من شاختار دونيتسك بمبلغ 30 مليون يورو وعقد يمتد لخمسة مواسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع