كوستا: متفاجئ من أثر أنشيلوتي الهجومي الكبير على بايرن

قال دوجلاس كوستا مهاجم بايرن ميونيخ إنه متفاجئ من أثر مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي الذي ظهر سريعا على الفريق، كما أثنى على الأداء الهجومي الكبير الذي يلعب به الفريق.

وتولى أنشيلوتي مهمة قيادة بايرن ميونيخ منذ بداية الصيف الجاري خلفا لجوسيب جوارديولا الذي تولى مهمة قيادة مانشستر سيتي.

وصرح كوستا لصحيفة "كيكر" الألمانية "شخصيا؟ كنت متفاجئ للغاية من رؤية أثر أنشيلوتي السريع على الفريق، بإمكاني رؤية الاختلافات بوضوح على الملعب".

وأضاف "نلعب بطريقة هجومية للغاية ونضغط كثيرا، والانتقال يكون سلسا للغاية".

وتابع "ظهر ذلك سريعا وبطريقة ناجحة، ونلعب بمرونة وبجودة الفريق والمدرب".

وعن خفوت نجمه في الجزء الثاني من الموسم المنصرم "كنت أضعف في الجزء الثاني من الموسم الماضي لأن الخصوم حينما علموا بأنني سريع وجيد في مواقف لاعب للاعب، فاجأوني بعدد أكبر من اللاعبين يقفون ضدي، ومساحة أقل لي".

وأتم "هذا جزء من كرة القدم، لا يمكنك أن تؤدي دوما وأنت على القمة، لا يمكنني التفكير في لاعبين فقط حتى نجحا في فعل ذلك".

وانضم كوستا إلى بايرن ميونيخ قادما من شاختار دونيتسك بمبلغ 30 مليون يورو وعقد يمتد لخمسة مواسم.