مدرب بورنموث: أثر ويلشير ظهر بالفعل وصنع الفارق بشكل إيجابي

قال إيدي هاو مدرب بورنموث إن أثر جاك ويلشير لاعب أرسنال المعار لفريقه بدأ في الظهور فعليا وصنع الفارق وسط زملائه بشكل إيجابي.

وكان ويلشير قد انضم إلى بورنموث في أخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من أرسنال.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية قال هاو:"أملت في ضم لاعب كبير للفريق يمنح زملائه الثقة، والحصول على لاعب مثل جاك في فريقك قد قام بذلك".

وأضاف "رأيت الفارق بين اللاعبين فعليا، بإمكانه أن يلهم زملائه في الفريق بالثقة".

وتابع "آمل أن يلهمنا ذلك بأن نكون كطاقم تدريبي أفضل مع اللاعبين، وننقلهم لمستوى أخر".

ولم يلعب بعد ويلشير في أي مباراة رسمية مع بورنموث، ولكنه شارك مع أرسنال في مباراتين بالدوري ضد ليستر سيتي وواتفورد كبديل.