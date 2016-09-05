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تقرير: كونتي يستهدف ضم كاسيريس

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تقرير: كونتي يستهدف ضم كاسيريس تقرير: كونتي يستهدف ضم كاسيريس

يرغب أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي في تعزيز خياراته الدفاعية من خلال ضم مارتن كاسيريس غير المرتبط بفريق.

وحسب تقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن كونتي يرغب في ضم اللاعب بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس خصوصا وأنه غير مرتبط بأي فريق حاليا ويسهل ضمه.

وكان كونتي هو من ضم كاسيريس إلى يوفنتوس في فترته التدريبية مع الفريق الإيطالي منذ 2011 وحتى 2014، وانضم للفريق الإيطالي قادما من إشبيلية بمبلغ 8 ملايين يورو بعد فترة إعارة.

ولعب كاسيريس ليوفنتوس في 110 مباراة بكل المسابقات خلال فترته مع الفريق الإيطالي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أخرين.

وبإمكان كاسيرس اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر وقلب الدفاع.

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