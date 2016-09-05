كامبل: أنا من طلب الرحيل عن أرسنال

قال جويل كامبل مهاجم أرسنال المعار إلى سبورتنج لشبونة إنه من طلب الخروج خلال الصيف الجاري معارا من فريقه، نظرا لأنه لم يكن ليحصل على فرصة للمشاركة.

وانتقل كامبل إلى سبورتنج خلال سوق الانتقالات الصيفية معارا حتى نهاية الموسم.

وصرح كامبل لصحيفة "آ بولا":"أنا في مرحلة مهمة من مسيرتي ورأيت أنني لن أحصل على فرص كثيرة للعب في أرسنال، وطلبت الخروج خلال الصيف معارا".

وأضاف "كان بإمكاني البقاء، ولدي مرتبا جيدا، لكنني فضلت مطاردة أحلامي".

وتابع "أردت الاستمرار في التطور ومطاردة شغفي للعبة".

وأتم "سبورتنج فرصة جيدة لمسيرتي وفريق كبير، أنا سعيد بقراري الذي اتخذته".

وانضم كامبل إلى أرسنال في أغسطس 2011، وأعير منذ لتلك الفترة لعدة أندية هم: لوريان وريال بيتيس وأولمبياكوس وفياريال.