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بالصور.. وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يفتتحان محطتي مياه لخدمة ١٠٠ ألف مواطن

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جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، محطة مياه “كفر شكر 1″، ومحطة مياه “كفر شكر 2″، بطاقة 7.75 ألف م 3 / يوم، وبتكلفة 10 ملايين جنيه لكل منهما، ويخدمان ١٠٠ ألف مواطن.

وقال وزير الإسكان “ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، يتم تنفيذ 3932 وحدة، موزعة كالتالي : 2580 وحدة بالخانكة عرب العليقات حوض الزهار، و616 وحدة بالخانكة حوض 28 خارج الزمام، و280 بطوخ، و96 بشبين القناطر، و96 بقليوب، و264 بالخصوص، وقد تم إنهاء وتسليم 1836 وحدة منها، ويجرى تنفيذ 2096 وحدة أخرى”.

وأضاف “مدبولي”، “تم انهاء وتسليم 1680 وحدة “1416 الخانكة – 264 شبرا بجوار شركات البترول” بالمنحة الإماراتية، كما أنه يجرى تجهيز مستندات الطرح لتنفيذ 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية للمشروع، وذلك بخلاف ٢٨ ألف وحدة بمدينة العبور لخدمة أبناء القليوبية”.

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

 

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

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