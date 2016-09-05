25 مليارًا و921 مليونًا و608 آلاف جنيه إيرادات قناة السويس في 7 أشهر

حققت قناة السويس، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، إيرادات بلغت مليارين و919 مليونًا و100 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 25 مليارًا و921 مليونًا و608 آلاف جنيه مصري.

وأكدت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، عبور 9 آلاف و745 سفينة للمجرى الملاحي للقناة، خلال تلك الفترة بحمولات بلغت 561 مليونًا و500 ألف طن، وعبور ألفين و504 ناقلات بترول خلال تلك الفترة، محملة بقرابة 99 مليونا و500 ألف طن من النفط الخام.

وشهد شهر يوليو الماضي تحقيق قناة السويس لإيرادات بلغت جملتها 429 مليون دولار، نتيجة عبور 1420 سفينة متنوعة، بحمولات بلغت 84 مليونًا و700 ألف طن، من بينها 333 ناقلة نفط، حمولتها 14 مليونًا و600 ألف طن.

أ ش أ