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رئيس الصين: تمت بلورة أرضية مشتركة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية

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رئيس الصين: تمت بلورة أرضية مشتركة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية رئيس الصين: تمت بلورة أرضية مشتركة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية

>هانجشو (أ ش أ)

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج أن قمة مجموعة العشرين اتفقت على اجراءات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادى وازالة الحواجز الحمائية التى تعرقل نمو التجارة ، مشددا على ضرورة تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية لدعم النمو .

قال الرئيس الصينى – فى مؤتمر صحفى فى ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين اليوم الإثنين ، إن القمة التى اختتمت منذ قليل،بحثت دعم النمو الاقتصادى والحوكمة العالمية فى مجالى الاستثمار والاقتصاد، حيث تبادل الزعماء الاراء بشكل متعمق بشان تعزيز التنمية الاقتصاية . وأضاف أن بيان قمة هانجشو يتسق مع أهداف واجراءات مجموعة العشرين المتعلقة بدفع التنمية ونمو الاقتصاد العالمى.

وأوضح الرئيس الصينى انه تمت بلورة أرضية مشتركة خلال القمة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والتحول الهيكلى لدول مجموعة العشرين .


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