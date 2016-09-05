وزير الإسكان : أرث «تركة ثقيلة» فى المياه والصرف لكننا على الطريق الصحيح

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا فى مستهل زيارة وزير الإسكان لمحافظة القليوبية، لافتتاح عدد من محطات المياه، على هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وذلك بحضور نواب البرلمان، وقيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

فى بداية كلمته، عبر الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بالمشاركة فى احتفاليات المحافظة بعيدها القومي، وافتتاح بعض المشروعات بها، قائلًا “عندما توليت المسئولية وجدت أن هناك نقصًا شديدًا فى مشروعات القليوبية بالنسبة للمياه، حيث كانت هناك مشروعات متأخرة، وأخرى متوقفة، ومشكلة إتاحة الأرض الخاصة بالمحطات، على الرغم من أن نهر النيل يخترق المحافظة، وكان القرار السريع بإنشاء محطات صغيرة، وبالفعل انتهينا من تنفيذ 13 محطة تنتج أكثر من 100 ألف م3 يوميًا، منها المحطتان اللتان سنفتتحهما اليوم، وتم تنفيذها فى فترة زمنية أقل من عام، وما زال هناك تحديات، ولكن الوضع تحسن”، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع هما من نفذتا هاتين المحطتين، فالمكون المحلي هو الأغلب فى التنفيذ، وبالتالى فالاعتماد على الصناعة المحلية هو أهم شئ، وهناك توفير فى تكلفة التنفيذ. وأضاف “ستتم تجارب التشغيل لمحطة شبين القناطر فى 30 سبتمبر الجاري، وهي محطة كبيرة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 86 ألف م3 يوميًا”.

وفيما يتعلق بالصرف الصحى، قال وزير الإسكان “أعتقد أن القليوبية ستكون من أعلى المحافظات بالنسبة للتغطية فى القرى، فالمحافظة مع نهاية العام المالى الحالى ستصل نسبة التغطية بها إلى 52 %، وهى حاليًا تصل إلى 30 %، علمًا بأن النسبة العامة على مستوى الجمهورية لا تتعدى 15 %”. وبشأن مشروع الإسكان الاجتماعي، قال الوزير “إننا مستعدون لبناء وحدات الإسكان الاجتماعى على أى أرض مملوكة للدولة فى المدن القائمة، حتى لا تكون هناك قوائم انتظار، ولكن فعليًا نحن ننفذ فى مشروع الإسكان الاجتماعي ما يزيد على 5 آلاف وحدة، وسلمنا جزءًا منها، وهناك فى المرحلة الأخيرة للمشروع ننفذ نحو 28 ألف وحدة فى مدينة العبور التابعة للمحافظة، وكل من قدم بالمدينة ويستحق سيحصل على وحدة سكنية”.

وأوضح وزير الإسكان أن “هناك توجيهًا من رئيس الوزراء بتطوير منطقة الخصوص، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، ونحن ننسق لتنفيذ ذلك مع المحافظة، وعندما درسنا احتياجات المنطقة فى المياه والصرف فقط، اكتشفنا احتياجنا لحوالى 500 مليون جنيه، كما نقلنا بعض المواطنين فى المناطق الخطيرة بالمحافظة إلى مساكن جديدة”. وردًا على شكاوى بعض نواب البرلمان من مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى، أكد وزير الإسكان أن “محافظة القليوبية هي الوحيدة التى قاومت فكرة تطوير القطاع والتبعية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحطة “كوم أشفين” التي شكا منها أحد النواب نفذتها المحافظة من 10 سنوات، وبها مشكلات، للأسف “أنا أرث تركة ثقيلة” فى هذا القطاع، والمشكلات كثيرة نعمل على حلها، فمثلًا جمعنا عدد المشروعات التي تم تنفيذها ولم يتم تسليمها نهائيًا وبلغت 550 مشروعًا، الوضع ليس مثاليًا، ولكن نحن على الطريق الصحيح”. واثناء المؤتمر الصحفي، فاجأ النائب خالد يوسف الحضور بإشادته بأداء وزير الإسكان، قائلًا “سأفاجئكم، فأنا ضمن مجموعة رفضت بيان الحكومة، وقوانين كثيرة، ولكنى أشيد بأداء الوزير، وبأداء قياداته، ولكنى اختلف فقط فى أسعار شرائح المياه”، ورد الوزير قائلاً “تم الاتفاق مع الشركة القابضة على التدرج فى الشرائح، مثل الكهرباء، وأن يطبق ذلك من أول العام، بحيث لا يتأثر من يستهلكون كميات قليلة بالأسعار”. وطلب النائب من الوزير أن يحارب لكي يوجه كل فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح الإسكان الاجتماعي، ولا تحصل ميزانية الدولة منها على أى شئ. ووعد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النواب بأن يتم تخصيص منطقة فى مدينة العبور الجديدة للصناعات الصغيرة، ليستفيد بها أبناء محافظة القليوبية، كما وافق الوزير على استبدال أى أراض أملاك دولة بأراضى المدن الجديدة، لبناء وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى عليها، فى المدن القائمة.

من جانبه توجه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بالشكر لوزير الإسكان على مواقف أساسية، أولها تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي، وتحصيل قيمتها بالتقسيط على فاتورة المياه على سنتين، وكذا حل مشكلة قرية البرادعة، وسرعة إسناد محطة الصرف الصحى بها بـ48 مليون جنيه بعد العرض على رئيس الوزراء، والمشكلة الثالثة عقب مشكلة الصرف الصحى بمنشية عبدالناصر بشبرا الخيمة، وتم الدفع بكل إمكانات الشركة القابضة لحل هذه المشكلة، ثم كلف الوزير جميع قيادات الشركة القابضة لاجتماع معى لحل مشكلات المحافظة. وأكد محافظ القليوبية خلال كلمته على أنه لا يوجد مشكلة تلوث مياه فى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يُصر على زيارة كل المحافظات، والشرب من مياه الحنفية، ولا يوجد تلوث نهائيًا.