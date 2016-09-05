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سفير مصر بالأردن يقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني

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سفير مصر بالأردن يقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني سفير مصر بالأردن يقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني

طارق عادل أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية العربية 

قدم السفير طارق عادل أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الملك عبد الله الثاني بحضور كل من رئيس الديوان الملكي ونائب رئيس الوزراء الخارجية وشئون المغتربين.

ونقل السفير طارق عادل تحيات الرئيس عبد الفتاح إلى الملك الأردن مؤكدا عمق الروابط والعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

وطلب الملك عبد الله الثاني من السفير أن ينقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مثنيا في الوقت نفسه على نتائج زيارته الأخيرة إلى القاهرة ومباحثاته مع الرئيس السيسي والتي عكست توافقا واضحا في الرؤى والأهداف.

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